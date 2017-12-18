القاهرة - ناهد إمام

تفقد وفد من الصندوق الكويتي للتنمية بصحبة وفد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مراحل إنشاء وتطوير وتوسيع طريق «شرم الشيخ- النفق الجديد» بمدينة شرم الشيخ والذي ينفذ ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية ليكون بذلك الطريق المقام على مساحة 350 مترا جاهزا للافتتاح قبل يونيو 2018 بكلفة 3 مليارات جنيه. إلى ذلك، نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، في حل المنازعة بين المستثمر السعودي هاشم المحضار وعائلته ومحافظة مطروح ما يوفر على الدولة نحو 937 مليون دولار، بعد أن تنازل المحضار عن الدعوة التحكيمية التي أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلا باتخاذ أي إجراءات قانونية محلية أو دولية، وتحرير عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح، تتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته في المحافظة.

من جهه أخرى، شاركت مصر للطيران، والعضو 21 في تحالف ستار العالمي، في اجتماع المجلس التنفيذي للتحالف الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين، حيث شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين كل من تحالف ستار، وشركة AIR CHINA، أحد الأعضاء بالتحالف، والمطار الدولي بالعاصمة بكين لتعزيز سبل التعاون.