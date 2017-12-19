القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلنت وزارة التموين حالة الطوارئ القصوى استعدادا للبدء في تنفيذ القرار الوزاري بإلزام المنتجين والبائعين بالإعلان عن أسعار السلع التي يتم بيعها بالأسواق اعتبارا من أول يناير القادم، حيث يعقد وزير التموين د.علي المصيلحي اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مديري التموين بجميع المحافظات للاتفاق على آلية تنفيذ القرار الذي يستهدف القضاء على فوضى الأسعار بالأسواق وعدم التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع.

واكد وكيل اول وزارة التموين هشام كامل لـ«الأنباء» انه لا تراجع عن مصادرة السلع التي لا يتم الإعلان عن أسعارها بهدف إعادة الانضباط للاسواق وحماية المواطنين من التجار الجشعين.