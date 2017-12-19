أعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري، عبور 682 عالقا فلسطينيا امس، وذلك في اليوم الثاني لافتتاح المعبر، لافتا إلى استمرار افتتاحه استثنائيا لليوم الثالث على التوالي وذلك حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر أن إجمالي عدد العابرين بلغ 682 عالقا من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات الأجنبية والعاملين في الخارج، حيث وصل إلى مصر 582 فردا من الفلسطينيين العالقين بقطاع غزة من الطلاب والمرضى الراغبين في العلاج وحاملي الإقامات الأجنبية وباقي الحالات الإنسانية، كما غادر إلى القطاع 100 فرد من العالقين في الجانب المصري من المرضى العائدين بعد العلاج والعاملين والطلاب القادمين من الخارج والعائدين إلى قطاع غزة وغيرهم من الحالات الإنسانية،، كما تم إدخال عدد من الشاحنات المحملة بكميات من الوقود المصري لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية واصلت افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لليوم الثالث على التوالي لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين بين مصر وقطاع غزة ولمدة 4 أيام متتالية، وبلغ إجمالي عدد العابرين في اليوم الأول 729 فردا من العالقين بين الجانبين ووصل إلى مصر 529 فردا من الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة من الطلاب والمرضى الراغبين في العلاج وحاملي الإقامات في مصر وباقي الدول العربية والأجنبية وحاملي الجنسيات الأجنبية وباقي الحالات الإنسانية.

وغادر البلاد إلى القطاع 200 فرد من العالقين في الجانب المصري من المرضى العائدين بعد العلاج والعاملين والطلاب القادمين من الخارج والعائدين إلى قطاع غزة وغيرهم من الحالات الإنسانية.