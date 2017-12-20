القاهرة ـ ناهد إمام

شارك وفد من الكويت يضم كلا من مدير إدارة التطوير الإداري بالهيئة العامة للرياضة جابر الابراهيم وباحث قانوني بالهيئة العامة للرياضة محمود مشعان اشكناني، ضمن ممثلي 5 دول عربية في افتتاح اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية السنوي الـ 13 لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري بالدول العربية الذي عقد تحت عنوان «نموذج وآليات حوكمة عملية التدريب» على مدى يومين.

وفى تصريح خاص لـ «الانباء» كشف مدير إدارة التطوير الإداري بالهيئة العامة للرياضة بالكويت جابر الابراهيم، النقاب عن ان نسب تطبيق الحوكمة في مصر والكويت والدول الخليجية ما زالت تدور حول 50 إلى 55% نتيجة اعتبارها من الأمور الحديث تطبيقها على مستوى الدول، ومشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة الحوكمة خلال الفترة المقبلة.

وقال الابراهيم، ان الحوكمة تعني التطوير وأساس بناء الشراكات بين الوزارات والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد والروح الواحدة وهى أساس النجاح لأي عمل.

وأشار إلى أن الهيئة تشارك للمرة الثانية في الاجتماع بهدف التعرف على الخبرات في التطوير الإداري ومجال العمل في الجهات الحكومية وان الهيئة تنظم دورات تدريبية للموظفين لمساعدتهم في الاحتياجات المطلوبة للعمل وتشمل دورات في مجال المحاسبة وللموظفين الجدد على مستوى الكويت.

وقال الابراهيم ان الهيئة العامة للرياضة اطلقت الخدمة الإلكترونية لمختلف الإدارات حيث إن متطلبات الإدارة تعتمد على النواحي الإلكترونية في جميع الاقسام والإدارات التي تحتاج إلى التدريب للكوادر والموظفين ومساعدتهم للعمل وخلق شباب واع وهذه المتطلبات تاتى في إطار تطوير الرياضة.

وبسؤاله حول خطة الهيئة خلال العام الجديد 2018، قال الابراهيم، ان الخطة تتركز على التوجه نحو التطوير في العمل باستخدام المكينة في التعامل مع جميع قطاعات الدولة.

واشار الى ان كل عام جديد يقوم قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة بعمل برنامج لجميع الموظفين بالهيئة العامة للرياضة يشمل احتياجات الموظفين وعمل دورات حديثة لإتقان العمل من الناحية القانونية المالية الإدارية على حسب كل إدارة البالغ عددهم 25 إدارة بالهيئة.

وخلال افتتاح الاجتماع الـ 13 لمسؤول التدريب والتطوير الإداري بالدول العربية أعلن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر القحطاني، أن الاجتماع سيركز على أهمية حوكمة التدريب بطريقة عملية في الدول العربية ومساعدة متخذي القرار على الاستفادة من الخبرات المطروحة في ذلك المجال.

واضاف ان الاجتماع يأتي ضمن سياسة واستراتيجية المنظمة المتمثلة في إثراء الفكر الإداري ونشر المعرفة والمعلومات والممارسات الإدارية الحديثة في الوطن العربي، مبينا ان الجلسات تتضمن عدة محاور تشمل محورا حول حوكمة التدريب، عناصر مكونات التدريب، عرض خبرات والممارسات المتميزة في حوكمة التدريب في الكويت وعدد من الدول العربية، وعوائد منظومة حوكمة التدريب، وتحسين الحوكمة المؤسسية للتدريب، وحوكمة التدريب ومنظومة الإدارة والأداء المؤسسي.

وفى كلمته قال مدير إدارة التدريب بالمنظمة طارق البقلى، أن دول المنطقة العربية بامكانياتها الهائلة في حاجة إلى الإرادة الإدارية والإدارة الرشيدة لتلك الموارد والطاقات العربية لتحقيق الأهداف المؤسسية والفكرية، واشار الى ان المنطقة في تحد حقيقي ليس من أجل المنافسة ولكن من أجل البقاء.

وقال المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية د.أحمد عاشور، ان الاجتماع فرصة لمراجعة الحوكمة من خلال الشفافية كما يساهم في توفير فرص للتفاعل بين المشاركين من ممثلى دول الكويت، مصر، السعودية، سلطنة عمان، السودان، والمغرب والنهوض بفعالية التدريب المستخدم.