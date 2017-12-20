قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي انه تم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهيليكوبتر، وذلك أثناء زيارة القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.

وأضاف أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة.

من جهه اخرى، قضت المحكمة العسكرية بحبس العقيد احمد هيكل قنصوة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه خوض انتخابات الرئاسة 2018.