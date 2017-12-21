القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، مؤكدا أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة، مشيدا بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات غالية خلال مواجهاتهم مع الإرهاب الآثم.

كما شدد الرئيس على أهمية المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية في سيناء، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطنين هناك وتحسين أحوالهم المعيشية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع كل من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالإضافة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة واللواء محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرا من وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية في منطقة شمال سيناء والإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها الوزيران أمس الاول إلى مدينة العريش لتفقد القوات والحالة الأمنية هناك.

وكان الوزيران قد عادا إلى القاهرة مساء اول من امس من العريش بعد محاولة استهداف مطار العريش خلال جولتهما التفقدية هناك.

وفي الاطار ذاته، كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي قد أكد اول من امس أن كلا من وزيري الدفاع والداخلية بخير بعد الهجوم في العريش.

وقال الرفاعي ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» انهما بخير «ولا يوجد أي شيء».

من جانبه، أوضح مصدر أمني مصري، حسبما نقلته جريدة «الأهرام»، أن الوزيرين وصلا للقاهرة عقب تفقد القوات والحالة الأمنية في العريش قبل وقوع الهجوم في المدينة.

وأعلن المتحدث العسكري في وقت سابق اول من امس عن استشهاد ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهيليكوبتر إثر سقوط قذيفة بمطار العريش شمال سيناء.

وعرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية على موقع فيسبوك مقطع فيديو سجل لحظة عودة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عقب جولتهما.