القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال وزير الآثار د.خالد عناني إنه من المقرر أن تنتهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة قبل منتصف عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب مساء أول من امس للوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، ومدى التزام جميع الوزارات والجهات المعنية بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، وتنفيذ التوصيات التي وردت بالتقرير الذي أعدته اللجنة في هذا الشأن خلال دور الانعقاد العادي الثاني، وذلك بحضور وزير السياحة يحيى راشد، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عناني أن المشروع بدأ في عام 2009 لكنه توقف في يناير 2011، قبل أن يتم استئناف العمل به في أكتوبر عام 2016، لافتا إلى أن الوزارة حصلت على 155 مليون جنيه لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليون جنيه وتحاول توفير باقي المبلغ لاستكمال المشروع.

وقال وزير الآثار إنه من المقرر أيضا افتتاح المرحلة الأولى للمتحف المصري نهاية عام 2018.

من جهتها، أشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سحر طلعت مصطفى، إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية في شهر يناير إلى منطقة هضبة الأهرامات للوقوف على ما تم إنجازه في المشروع الخاص بتطويرها.

من جانبه، أشاد وزير السياحة يحيى راشد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بمجهود رائع وتحظى بثقة في التنفيذ.

ولفت راشد إلى أنه تم خلال الاجتماع الوزاري منذ ثلاثة أسابيع تخصيص 25 مليون جنيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال الدراسات الخاصة بالمتحف المصري الكبير.

وطالب راشد بضرورة تفعيل دور المنظومة التي تدار بها الآثار المصرية، وتوزيع عملها على 3 أقسام تشمل البحث والتنقيب لتحديد الأولويات، وصيانة الاكتشافات والتي تمثل جزء لا يتجزأ منها، إلى جانب أهمية فصل الخدمات عن الجزء الأثري.

وشدد وزير السياحة على أهمية تنمية الموارد، والتركيز على المرحلة التي تعقب تنفيذ المشروع من خلال تبني إجراءات وأفكار جديدة تدر دخلا لمصر.