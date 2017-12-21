تشهد محافظة الأقصر بصعيد مصر، موسما هو الأكبر منذ سنوات، في مجال البحث والتنقيب عن كنوز وآثار ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة، يشارك فيه علماء مصريات، من ثماني دول هي فرنسا، وأميركا، واسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والمجر، وبولندا، وبريطانيا.

وقالت مصادر أثرية مسؤولة، بمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، بحسب «د.ب.أ» امس إن بعثة إيطالية، برئاسة عالم المصريات، انجلو سيزانا، باشرت عملها في معبد الملك امنحتب الثاني بغرب الأقصر، هذا الأسبوع، لتنضم إلى 15 بعثة أثرية أجنبية، تعمل داخل المواقع الأثرية في شرق المحافظة وغربها وجنوبها.

وأشارت المصادر إلى أن موسم التنقيب الحالي عن آثار الأقصر، شهد عمل ست بعثات أثرية فرنسية، في معابد الكرنك والطود وأرمنت والمدامود، والرامسيوم، ودير المدينة، وثلاث بعثات أثرية أميركية، تعمل في معبد الأقصر، ومقبرتي الملك توت عنخ آمون، والملكة نفرتاري.