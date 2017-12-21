أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 4 آلاف و200 قرص دوائي مهرب بصيدلية بشارع القصر العيني، وأخرى تبيع أدوية بأزيد من السعر الجبري بوسط البلد بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وصرحت د.رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية بأن الصيدلية الأولى كائنة بشارع القصر العيني وتقوم ببيع أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، حيث تم ضبط 4 آلاف و200 قرص دوائي لأصناف دوائية مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تحريز الأدوية وتحرير محضر رقم (13260) جنح السيدة زينب لسنة 2017، وجار العرض على النيابة المختصة.

وأضافت أنه تم أيضا ضبط صيدلية أخرى كائنة بشارع شريف بوسط البلد - القاهرة تقوم ببيع دواء (ليبيدول) المستخدم في إجراء الأشعة بالصبغة للكشف عن الأورام السرطانية، بأزيد من السعر الجبري، وتم تحرير محضر رقم 13656 جنح عابدين، وجار العرض على النيابة المختصة.

ومن جانبه، أكد د.خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حرص الوزارة على حماية المريض المصري ضد أي تجاوزات غرضها الإضرار بالمواطن والصالح العام، مشددا على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملاتها التفتيشية والمرورية أينما وجدت الأدوية سواء بالصيدليات أو المخازن أو الشركات، حتى إن كانت معروضة ويروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.