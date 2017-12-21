ناهد إمام

شهدت العاصمة القبرصية توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، ونائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الجاليات، وذلك لإطلاق أسبوع الجاليات (إحياء الجذور) مطلع مارس 2018، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي خلال القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأشار بيان لوزارة الهجرة امس إلى انه تم توقيع البروتوكول بقصر رئاسة الجمهورية القبرصية في نيقوسيا، وحضره من الجانب المصري اللواء سمير طه مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، والسفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى دولة قبرص.

ويأتي هذا البروتوكول لتكريم الجاليات الأجنبية على الأراضي المصرية لتكون مصر أول دولة في العالم تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها، وعلى رأسها اليونانية والقبرصية.

واتفق الأطراف الثلاثة، في مؤتمر صحافي عالمي، على أهمية التعاون المشترك في المجلات الاقتصادية والثقافية، وأشاد كل منهم بما تشهده الدول الثلاث من زيادة التعاون السياسي في الآونة الأخيرة.

وأكدوا انه في ضوء التحديات والفرص التي تشهدها المنطقة فإن المثلث الذي يجمع مصر وقبرص واليونان يتربع على قمة الاستقرار والتعاون والأمن، حيث ان الدول الثلاث تربطها قيم وثقافات وعلاقات شعبية وطيدة، مما يسعفهم في نشر مفاهيم السلام والرخاء في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأعربت الدول الثلاث عن إصرارها على توسيع أفق التعاون فيما يتعلق بملف المغتربين، مما يوفر وسيلة لتعزيز المصالح الوطنية بشكل أفضل في مراكز صنع القرار والمجتمعات الدولية.