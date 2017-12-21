أعلن م.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان هيئة سلامة الغذاء الكندية وافقت على السماح بدخول العنب المصري الطازج إلى السوق الكندي، وفقا للمعايير والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن الهيئة الكندية قد اعتمدت المنظومة التي وضعها الجانب المصري للرقابة على عمليات إنتاج وتعبئة العنب المصدر.

وقال الوزير في بيان إن هذه الموافقة جاءت بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام، لافتا إلى أن السوق الكندي يمثل أحد أكبر الأسواق المستقبلة للعنب الطازج وسابع أكبر مستورد للعنب في العالم وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق المتسع، حيث تصل واردات كندا من العنب نحو 430 مليون دولار خلال عام 2016.

وأشار قابيل إلى أنه يجري حاليا الترتيب لبعثة من كبار الشركات المصدرة للعنب لزيارة كندا ومقابلة كبرى سلاسل التجزئة خلال شهر فبراير 2018، وذلك للترويج لموسم العنب المقبل.

ومن جانبه، قال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن فتح السوق الكندي أمام صادرات العنب المصري تأتي في إطار جهود التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية لهذا السوق المتسع لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد عنتر وجود اهتمام كبير من المستوردين في كندا لتنويع مصادر التوريد للسلع الزراعية وعلى رأسها العنب بسبب تغير الظروف المناخية بولاية كاليفورنيا ودول قارة أميركا اللاتينية، مضيفا ان المكتب التجاري بمونتريال يقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للإعداد لبعثة الشركات المصدرة والتي ستزور كندا فبراير المقبل.