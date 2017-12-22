أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بارتفاع سعر الدولار لـ23 جنيها داخل البنوك المصرية، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أن سعر الدولار امس سجل نحو 17.77 جنيها للشراء، و17.87 جنيها للبيع، مسجلا فروقا طفيفة من بنك إلى آخر، موضحا أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار لـ23 جنيها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، وأخيرا فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تزايد مستمر مسجلا 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، وهو ما يغطي جميع الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور.