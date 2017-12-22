انطلق ماراثون لتنشيط السياحة امس الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسوان بمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة في إطار مبادرة (جميلة يا بلدي) بهدف دعم السياحة.

وشهد انطلاق الماراثون وكيل وزارة التربية والتعليم مختار شاهين وعدد من مسؤولي المحافظة والتربية والتعليم.

وبدأ الماراثون من أمام حديقة فريال وحتى مبنى محافظة أسوان بطريق كورنيش النيل، بمسافة كيلو مترين وتضمن طابور عرض للمشاركين ومسابقة لاختراق الضاحية والعدو، وحمل الطلاب أعلام مصر وبعض اللافتات التي تدعو إلى تنشيط السياحة ودعوة السياحة العالمية إلى زيارة مصر وأسوان.

وشملت مبادرة «جميلة يا بلدي» - أيضا - حملة لنظافة وتجميل عدد من الشوارع والميادين العامة بمدينة أسوان، وطلاء الأرصفة ورسم الجداريات الجمالية.