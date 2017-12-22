القاهرة ـ ناهد إمام

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أولام الدولية للاعمال الزراعية بقيمة 150 مليون دولار لدعم الأنشطة الزراعية للقطاع الخاص في مصر وعدد من الدول، حيث وقع الاتفاق كل من كاتارينا بجورلين هانسن نائبة رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمصر، وبهوان سوراف رئيس شركة اولام مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تخصيص 30 مليون دولار منه من أجل دعم أنشطة شركة اولام في مصر، من حيث زيادة دعم المنتجات الزراعية، ودعم المزارعين في تحسين ممارساتهم الزراعية.