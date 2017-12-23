القاهرة - ناهد أمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، حصاد ما تم إنجازه في العام الماضي (2017)، في القطاعات المختلفة بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير المسكن الملائم لجميع شرائح المجتمع (محدودي الدخل - متوسطي الدخل - مرتفعي الدخل).

وأضاف انه تم الانتهاء من تنفيذ 239 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، منها 41 ألف وحدة خلال 2017، ويجري تنفيذ 257 ألف وحدة أخرى، وفي مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 6264 وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتي يجري تنفيذها بـ 8 مدن جديدة، ويجري الانتهاء من أعمال التشطيبات لـ 25608 وحدات بالمرحلة الأولى، ويجري تنفيذ 25032 وحدة بالمرحلة الثانية في 12 مدينة جديدة، و15768 وحدة بالمرحلة الثالثة، بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - الشروق - العبور- دمياط الجديدة - المنيا الجديدة)، وفي مشروع سكن مصر، يجري تنفيذ 40 ألف وحدة بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - المنيا الجديدة - العبور- دمياط الجديدة - بدر)، و4700 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و2200 في غرب أسيوط وغرب قنا. وفيما يتعلق بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، فقد تم طرح 13 قطعة أرض بمساحة 6573 فدانا بمدن (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - امتداد الشيخ زايد - 6 أكتوبر - جنوب مارينا)، بخلاف المشروعات التي تم التعاقد عليها، وآخرها تنفيذ مشروع واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر.

وبالنسبة لطرح الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة هذا العام، أوضح أنه تم طرح 24 ألف قطعة أرض بنظام القرعة للمواطنين (12721 إسكان اجتماعي - 7373 إسكان متميز - 3930 إسكان أكثر تميزا) في 22 مدينة جديدة، و59 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل للمستثمرين بمساحات من 4 إلى 400 فدان في 11 مدينة جديدة، و14 قطعة أرض بنشاط استثماري بمساحات من 10 إلى 105 أفدنة في 7 مدن جديدة، و500 قطعة أرض مميزة لإقامة فيلات وعمارات، و2200 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بمدينتي «غرب قنا» و«غرب أسيوط - ناصر»، يتم تنفيذها حاليا، و120 ألف وحدة بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، و40 ألف وحدة بمشروع «سكن مصر» في 6 مدن جديدة.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بمشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج، تم طرح 3813 قطعة أرض بالمرحلة الخامسة بمدن (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - بدر - العبور - السادات - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة) وطرح 2311 وحدة سكنية بالرحاب ومدينتي، بجانب طرح 3456 وحدة بمشروع «دار مصر». وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق المهددة للحياة، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 9 آلاف وحدة خلال عام 2017، ويجري تنفيذ 87 ألف وحدة بقيمة 14 مليار جنيه، ويجري طرح تنفيذ 76 ألف وحدة أخرى. وأشار مدبولي، إلى ان الوزارة تنفذ عددا من المشروعات بالمدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، ففي العاصمة الإدارية الجديدة، يجري تنفيذ (25426 وحدة إسكان وفيلات وفي مدينة توشكى الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1224 وحدة بالإسكان المتوسط).