كجزء من جهودها المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي، أدرجت المملكة المتحدة منظمتي «حسم» و«لواء الثورة» إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من «حسم» و«لواء الثورة» ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى مصر جون كاسن: «قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها التصدي للإرهاب وعنينا ذلك، اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا، وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه، وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة».