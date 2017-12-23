القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

رفضت الغالبية الكاسحة من أعضاء مجلس النواب التعامل بعملة«البيتكوين» الافتراضية في السوق المصرفية. وأكد عدد منهم أن البرلمان بصدد أن يعلن اتفاقا مع الحكومة برفض التعامل بها بينما أطلق النواب تحذيراتهم من ضلوع عصابات من النصابين أو التنظيمات الإرهابية للتلاعب بهذه العملة والإيقاع بالمواطنين، كما دعوا السلطات الأمنية الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحيلولة دون تسرب الحديث عن هذه العملة في السوق المصرية لتجنب الإضرار بالاقتصاد القومي المصري.

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب غدا الأحد في أولي جلساته التصويت النهائي على إصدار التعديلات الجديدة لقانون السجون، ويناقش «انشاء وكالة الفضاء المصرية»،