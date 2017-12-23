بحثت مصر وإيطاليا، عناصر جديدة في تحقيقات قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا بالقاهرة في فبراير 2016.

جاء ذلك خلال لقاء بين النائب العام نبيل صادق، ونظيره الإيطالي جيوسبي بينياتوني، بالقاهرة، حيث انه ووفقا للنيابة العامة، فإن الجانبين «بحثا بعمق عناصر التحقيقات المتبادلة بين الطرفين، في إطار التعاون بين النيابتين بشأن القضية».

وقدم فريق التحقيق المصري «محاضر ووثائق تحتوي على عناصر جديدة للتحقيق (لم يحددها)، وشرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة (لرصد التحركات الأخيرة لريجيني)». وأضاف البيان أن «أعضاء الوفد القضائي الإيطالي قدموا شرحا وافيا لوقائع القضية، أعدته الشرطة القضائية في روما، بناء على ما قدمته النيابة المصرية من أوراق، ردا على طلبات الجانب الإيطالي، والذي كان آخرها أغسطس الماضي».