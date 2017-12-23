نفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمباحث الجيزة، ما تردد حول وقوع هجوم على كنيسة بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.

وقالت المصادر، إنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن، موضحة ان شائعة ترددت بأن أحد الأشخاص «مسيحي» يعتزم تحويل منزله لـ «كنيسة» بقرية كفر الواصلين.

وأكدت المصادر أن الأهالي تجمعوا أمام المنزل، وحدثت مناوشات طفيفة، لكن سرعة وصول الشرطة حالت دون تفاقم الأمور، وتم فض التجمهر.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، دفع بتشكيلات من الأمن المركزي بقيادة اللواء إبراهيم الديب، واللواء محمود شوقي، واللواء محمد عبدالتواب، للسيطرة على الموقف.

وأوضحت المصادر ان الأوضاع مستقرة، خاصة مع انتشار قوات الأمن بمحيط المنزل، وإخراج من حاولوا تخريبه وإتلافه عقب تفهمهم حقيقة الأمر.