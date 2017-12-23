رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بألمانيا

أكد وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار اتفاقية الميركسور، لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية «الميركسور» والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية برازيليا، وترأسها الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بحضور رؤساء وقادة دول التجمع. وأوضح قابيل ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول التجمع تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وهذه الدول، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بالدول الأعضاء فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها. وأشار قابيل إلى ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أميركا اللاتينية والكاريبي بصفة عامة، والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة، على كل المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى سعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول أميركا اللاتينية، في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. وأضاف ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع (البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، وبارغواي) بلغ العام الماضي نحو 3.3 مليارات دولار. وقال إن العلاقات التجارية بين مصر والأرجنتين تشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، مليارا و555 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري بشدة لصالح الأرجنتين، حيث تبلغ الصادرات المصرية نحو 7.4 ملايين دولار فقط، من حجم التبادل التجاري، مقابل مليار و547.5 مليون دولار قيمة الواردات المصرية من الأرجنتين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية الجديدة في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين. من جهة أخرى، عاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مساء الخميس، إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو شهر.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة في تصريحات صحافية، إن إسماعيل، وصل مطار القاهرة على متن الخطوط المصرية الجوية القادمة من مطار مدينة فرانكفورت الألمانية، وأوضح أن إسماعيل كان بصحبة عدد من أفراد أسرته، وكان في استقباله وزيرا الخارجية سامح شكري، والطيران شريف فتحي.