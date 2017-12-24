إعداد: مجدي عبدالرحمن

قالت مصادر لـ «الأنباء» إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل سيباشر عمله من منزله خلال فترة النقاهة اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن قضى فترة علاج في ألمانيا بينما لم يتحدد بعد عودته إلى عمله من مكتبه حتى الآن.

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وصف رئيس مجلس النواب الأسبق د.أحمد فتحي سرور مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري و105 نائبا آخرين بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين بـ «غير دستوري وانه بمنزلة إعدام مدني للمواطن».

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تبدأ المطارات المصرية في المدن السياحية خلال ساعات استقبال رحلات السائحين لقضاء فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وسط تقديرات بوصول نحو 300 ألف سائح من الدول العربية والأجنبية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والعين السخنة.

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يبدأ مجلس النواب خلال جلساته القادمة مناقشات موسعه حول مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لإصداره بهدف تنظيم أوضاع أكثر من 18 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، وقال وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله لـ «الأنباء» ان المشروع له أهمية خاصة، حيث يعيد صياغة علاقات جديدة بين العمال وصاحب العمل قائمة على التعاون والتنسيق بينهم، كما سيحقق جميع مطالب العمال ويشجع الخريجين ومن هم في سن العمل على العمل في القطاع الخاص.