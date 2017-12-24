تنفيذ مشروع قومي عمراني خلال عامين.. و100 مليار جنيه لمدينة بئر العبد الجديدة

مميش: المشاريع التنموية العملاقة تهدف لزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب الإسماعيلية - خديجة حمودة ووكالات

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الشعب المصري قائلا: «لا تقلقوا من أي تهديد خارجي.. نحن نسير بخطى جيدة جدا بفضل الله ولن نبيع الوهم وسنكون مخلصين وصادقين معكم».

جاء ذلك في كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية العملاقة في محافظة الإسماعيلية التي تضمنت خروج ماكينة حفر أنفاق شمال الإسماعلية شرق القناة والانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للأنفاق، وافتتاح كوبري الشهيد العقيد أحمد منسي والشهيد الجندي أبانوب العائمين على قناة السويس، وانضمام السفينة «أحمد فاضل» للخدمات البترولية الى أسطول شركة التمساح لبناء السفن ومشاركتها في اكتشافات الغاز والبترول كذلك المرحلة الثانية من المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس شرق القناة والتي تبلغ طاقتها الكلية 4440 حوضا لاستزراع الأسماك البحرية عالية الجودة.

وقال: «إن القوات المسلحة ستتعامل بمنتهى العنف لوضع حد للإرهاب»، وبين أن سيناء أرضنا والقوات المسلحة ستتعامل مع الإرهاب بكل العنف وسنضع حدا للإرهاب الموجود فيها»، مضيفا: «سنضحى بأرواحنا جميعا من أجل أرضنا وهذا ليس كلاما».

ووجه حديثه للشعب المصري قائلا: «يجب أن تكون لديكم ثقة في أنفسكم وتدركوا حجم ما تقومون به من إنجازات، وأنا لا أبيع الوهم».. مضيفا: «إن جميع المشروعات التي تم إنجازها بأيادي شباب ومهندسين وفنيين وعمال مصريين، لن نتعاقد مع شركات أجنبية طالما تتوافر لدينا القدرة على تنفيذها بأيد مصرية».

وقال: «طالما هناك وحدة وتآلف بين المصريين فلا داعي للقلق». مشددا على أهمية دعم المصريين وتحملهم للصعاب، وأضاف: «نحن نسير في الطريق الصحيح ونعمل وبالتوازي في كل المحاور المطلوبة وفي توقيت واحد، وهو ما يشكل مصدر قلق للآخرين».

وتابع: «كلنا مستعدون أن نضحي من أجل أرضنا ومصرنا وشعبنا وألا يمسهم أحد، وأنا في المقدمة، ويجب أن نكون متحدين مع بعضنا البعض واثقين في الله وفي أنفسنا وفي جهدنا..وما أقوله مخلص وأمين وشريف في زمن عز فيه الشرف».

معدات مصرية

وأكد السيسي الاستعداد التام لتنفيذ كل المشروعات في مصر بشركات وبمعدات مصرية، معربا عن شكره للواء أحمد فوده مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير المشروع وجميع العاملين بمشروع أنفاق قناة السويس والذي يعد إنجازا حقيقيا، وقال: «لدي أمل في مشروع أكبر من هذا بكثير، متسائلا: «الشركات هتبقى مستعدة للعمل معنا لعمل المرحلة الرابعة للمترو»، ونحن مستعدون للعمل لأول مرة في مصر، كل حاجتنا من الأول للآخر بشركات مصرية وبمعدات مصرية».

وأضاف السيسي: «أنا هأخد «المكن» من هنا على مكان تاني، بس لما نعمل هذا المشروع بنأخد قروض من الدول التي تمول هذه المشروعات، لكن في هذه الحالة سيكون التمويل من الدولة، والدولة قدرتها ليست قوية لتمويل مشروع بهذا الحجم بمفردها، فأنتم في حاجة مع البنوك بأن يكون هناك تمويل بفائدة مناسبة».

وتابع قائلا: «لن تكون أسعار المشاريع القادمة للمستخدم أسعار عادية مثلما يحدث في الوقت الحالي.. النهاردة هتاخد 20 - 30 مليار جنيه من البنوك عشان نعمل خط مترو مثل هذا (أنفاق فقط) من غير معدات، لكن في حالة وضع معدات أيضا هنكلم في 10 -12 مليار جنيه كمان، وده مش هينفع نعمله وتكون التذكرة بالسعر الحالي ولا بضعف التذكرة دي ولا بتلات أضعافها بصراحة كده».

وأشار إلى أنه كلف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمشروع قومي يتضمن تخطيط عمراني متكامل، سيتم تنفيذه خلال عامين أو ثلاثة أعوام، معقبا: «سواء إحنا موجودين أم لا.. الشغل مش بيقف على حد إلا على شعب مصر».

وفي حديثه عن بئر العبد، قال السيسي: «هنعمل مدينة جديدة تكلفتها 100 مليار جنيه تتضمن تخطيط عمراني متكامل في بئر العبد الجديدة خلال سنتين وهنعمرها».

شركات وطنية

من جانبه، قال اللواء أحمد فودة: «إن الشركات جاهزة وكسبنا 4 أنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد، لكن كسبنا أيضا أن الشركات فعلا قادرة بإمكاناتها على تنفيذ هذه المشروعات وتكون هي الشركة الأم المسيطرة على المشروع ومن تحتها الشركات الفرعية حتى لو في أي خبرات أجنبية».

وقال ان مرحلة التخطيط تضمنت اختيار مواقع الأنفاق بدقة لربط المحاور المرورية الطولية شرق وغرب القناة لخدمة مناطق التنمية في سيناء، ومضيفا انه تم اختيار موقع الأنفاق بمدينة جنوب بورسعيد لخلق محور مروري بدأ من مدينة السلوم حتى مدينة رفح شرقا عبر الطريق الدولي الساحلي مرورا بالأنفاق.

المشاريع التنموية

بدوره، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في كلمته أن المشاريع التنموية العملاقة تهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري وخاصة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تسهيل الحياة للشعب المصري بمنطقة القناة وسيناء وكل ربوع الوطن.

وقال مميش إن المشاريع التي وجه بها السيسي تساعد في رفع القيمة المضافة إلى قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة بها من خلال إنشاء مشروعات قومية، مضيفا أن هذه المشاريع جاءت للتأكيد على ربط سيناء بالوطن الأم وإعادة بناء وتقوية البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة والارتقاء بمعيشة ومستوى المواطن المصري في كل المجالات ومثال على ذلك ما يتم في منطقة قناة السويس، وخاصة بعد التطوير الشامل للمجرى الملاحي لقناة السويس والذي بدأ يؤتي بثماره مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية.

وأضاف ان حركة التجارة العالمية شهدت في القناة في شهر ديسمبر الجاري مقارنة بنفس الشهر في عام 2016 زيادة قدرها 12.2% في السفن العابرة للقناة وزيادة قدرها 13.1% من الحمولة الصافية وزيادة قدرها 15.8% في الإيرادات بالدولار وزيادة قدرها 11.7 % في الإيراد بالجنيه المصري.

وعقب ذلك تم عرض فيلم مصور عن كيفية خروج ماكينات الحفر المستخدمة في الأنفاق بأسلوب الحفر النفقي، وكذلك بأسلوب الحفر المكشوف، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شرايين الحياة» تناول الخطط التنموية المصرية في محيط قناة السويس.

وكان السيسي قد افتتح كوبري الشهيد أحمد المنسي العائم بقناة السويس، حيث صافح فور وصوله لافتتاح الكوبري، ابن الشهيد وزوجته، حيث حرص على أن يقوم ابن الشهيد برفع الستار عن افتتاح الكوبري العائم.

رسائل السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين، خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمدن القناة والتي يمكن رصدها في:

«لا يمكن يبقى فيه عندكم قلق أبدا».

«أنا عارف انكم مش خايفين، انتوا تخوفوا الدنيا كلها».

«إحنا بفضل الله ماشيين بخطى جيدة في المشروعات التنموية».

«أنا مش ببيع الوهم وهكون صادق ومخلص معاكم».

سيناء أرضنا.

القوات المسلحة ستضع حدا للإرهاب بكل العنف.

«مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه، احنا نموت ولا حد يقرب من أرضنا».

«أنا مش بخاف غير منكم أنتوا يا مصريين، تكاتفوا علشان نتحدى الدنيا كلها».

«إحنا مش أشرار ولا متآمرين ولا طماعين في خير حد أو أرض حد، إحنا طمعانين في كرم ربنا وجهدنا».

«ربنا بيساعد الصالحين اللي بيبنوا وبيعمروا، إحنا مش بندمر ولا نخرب، إحنا بنجري على أهلنا المصريين».

30 يونيو 2018 سنعبر أنفاق القناة من الإسماعيلية وبورسعيد لسيناء.

هناك تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتدشين مشروع عمراني متكامل بسيناء يتكلف 100 مليار جنيه وينتهي خلال عامين أو ثلاثة.

«المشروعات هتنتهي سواء وأنا موجود أو لأ، لأن الشغل مش بيقف على حد، بيقف على شعب مصر».

«ماتفهموش كلمة قلقي غلط، أنا أقصد بيها وحدة المصريين، طول ما قلبنا على قلب بعض وعلى بلدنا هنوصل أكتر».

«دعم المصريين وتحملهم سبب ما نحن فيه الآن، وكل ما نستحمل أكتر هنطلع قدام أكتر».

«نعمل في كل المجالات بالتوازي، ومش سايبين مجال».

«احنا مستعدين نضحي، لأجل بلدنا وأنا أولكم والله العظيم ولا حد أبدا يمسك يا مصر ولا يمس أرضك ولا شعبك، أهم حاجة نبقى مع بعض».

«هنشوف هنعمرها ولا هنعمرها».