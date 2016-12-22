زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على رأس وفد علمائي ومدنيين رئيس المردة سليمان فرنجية في مقره في «بنشعي» بقضاء زغرتا، ردا لزيارة قام بها فرنجية الى دار المفتي الشعار في طرابلس في إطار جولات انتخاباته الرئاسية. وفي حين أكد الشعار على ان الشمال عائلة واحدة، اعتبر فرنجية ان انفتاح المعتدلين صمام أمان لمستقبل لبنان. مصادر قريبة من تيار المستقبل، الداعم للمفتي الشعار، تحفظت على توقيت زيارة الشعار الى بنشعي، وليس على الزيارة بذاتها، كونها ردا لزيارة سابقة. وقد أحيط الشيخ الشعار علما بأن زيارته في هذا الوقت قد يساء تفسيرها في بعبدا.