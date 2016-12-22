رحب مجلس الأمن الدولي بـ «إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان»، برئاسة سعد الحريري، داعيا اللبنانيين الى «الكف عن التدخل في الأزمة السورية».

وحث المجلس في بيان «جميع القادة السياسيين في لبنان على البناء على هذا الزخم من الوحدة الوطنية وضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد».

وأكد المجلس «أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو، وفقا للدستور، من اجل الحفاظ على التقاليد الديموقراطية في لبنان»، كما شدد على ان «المحافظة على الاستقرار في لبنان أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».

ودعا البيان أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية، الى «ضمان استمرار الدعم للبنان من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد».

كما دعا المجلس عبر بيانه اللبنانيين الى «الكف عن التدخل في الأزمة السورية»، في إشارة الى مشاركة ميليشيات من «حزب الله» اللبناني في القتال الى جانب نظام بشار الأسد في سورية.