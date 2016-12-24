بيروت: أدانت «الأونروا» أعمال العنف المسلح التي وقعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان داعية إلى ضبط النفس، مشيرة إلى انه بسبب أعمال العنف المسلح المتكررة التي تعرض حياة المدنيين لخطر متزايد، فقد علقت عملياتها في المخيم حتى توقف الاشتباكات.



وقال الناطق الرسمي باسم «الاونروا» كريستوفر غونس في بيان له: إنه مازالت أحداث العنف في عين الحلوة تنشر الذعر بين أوساط المدنيين الأبرياء في المخيم ومن ضمنهم تلاميذ المدارس والمرضى في العيادات، ويهدد حياتهم وأمنهم وقدرتهم على الحصول على مختلف الخدمات.