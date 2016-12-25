وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي امس رسالة الميلاد، منوها بتوافق الكتل السياسية على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وعلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ سعد الدين الحريري.

وأضاف: نهنئ اللبنانيين وندعو للعهد الجديد بالجديد في مواجهة التحديات الكبيرة والمتفاقمة وفي طليعتها استكمال الوحدة والمصالحة الوطنية على المستوى السياسي وتسريع صدور قانون انتخابات يضمن التوازن في التمثيل ويضمن الإتيان بنخب جديدة، ومحاربة الفساد المستشري في المؤسسات العامة، والمباشرة بمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية رحمة بالمواطنين الذين يتآكلهم الفقر، كل هذه التحديات، بالإضافة الى غرق البلاد بمليوني نازح ولاجئ ينتزعون لقمة العيش من افواه اللبنانيين ويهددون بالخطر الامن الداخلي.

كما ناشد المجتمعين الدولي والعربي وضع حد للإرهاب والتطرف والحروب الجارية في بلدان الشرق الاوسط.