بيروت ـ خلدون قواص

أكد المفتي الجعفري احمد قبلان ان هناك توافقا تاما مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على ضرورة مواجهة القضايا الخطيرة التي تثار في بعض وسائل الاعلام وتمس بالاسلام وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اهم شخصية في العالم.

وأعلن قبلان، بعد لقائه المفتي دريان في دار الفتوى، انه تم الاتفاق مع سماحته على وضع خارطة طريق لمواجهة القضايا الاعلامية التي تثير النعرات الطائفية والتي تمس القضايا الدينية وخصوصا المقدسات الاسلامية.

ورأى ان المشكلة عند الدولة اللبنانية بسياستها الاعلامية العشائية التي تملؤها الفوضى وان وزارة الاعلام كأنها صنم لا تحرك ساكنا لمواجهة اي قضية ان كانت قضية اجتماعية او اخلاقية او دينية.

وقال ان عمل المؤسسات الاعلامية الرقابية في الدولة لا تحرك ساكنا ويجب ان يكون هناك تفعيل لعمل المؤسسات الاعلامية الرقابية لمواجهة كل القضايا التي تثار في وسائل الاعلام، ومن يتحمل المسؤولية هو الحكومة وخصوصا وزارة الاعلام وليس المرجعيات الدينية ان تحاسب، فالدولة تتحمل المسؤولية كجزء من السلطة التنفيذية والرقابية.