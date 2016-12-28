كشف مصدر ديبلوماسي خليجي لـ «الأنباء» عن توجه خليجي لتكريم الفنانة اللبنانية فيروز، التي احتفلت في 21 نوفمبر الماضي بعيد ميلادها الحادي والثمانين. وبحسب المصدر فإنه تم تكليف صديق لبناني مشترك للاتصال بسفيرة لبنان الى النجوم، تحضيرا لاجراءات التكريم في بيروت. وقال المصدر ان ذلك جاء باعتبار فيروز التي غنت «مكة وأهلها الصيدا» و«القدس يا زهرة المدائن» و«سائليني يا شام» شخصية فنية عربية استثنائية تستحق كل تكريم. وتعتقد أوساط فنية أن لهذا التكريم علاقة بحكم صدر ضد فيروز في الولايات المتحدة إثر دعوى قدمها ثلاثة من متعهدي الحفلات، لبنانيان واميركي عام 2009، بعد خلاف على حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في ولاية «كونكتيكت» الاميركية، وقد صدر الحكم لصالح المدعين وقضى بالزام فيروز بدفع 800 ألف دولار للمدعين، بالاضافة إلى الرسوم والغرامات بحيث يصل المبلغ إلى مليون دولار.

ويبدو أن هذا الموضوع تحرك مجددا خلال سبتمبر الماضي بحصول المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، وكيلة المدعين على صيغة تنفيذية للحكم في لبنان، وابلاغه الى السيدة فيروز.

وتكتمت مختلف الاطراف على اسماء المدعين الثلاثة، ما اتاح الاستنتاج بأن يكون للبنانيين منهم علاقة ما بالاساءات التي تعرض لها اسم هذه الفنانة العظيمة في بعلبك وفي إحدى كليات الجامعة اللبنانية التي منعت إذاعة أغانيها.