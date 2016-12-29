بيروت ـ يوسف دياب

دخلت سيارة اسعاف تابعة للجيش اللبناني الاراضي السورية بعد إجراء الاتصالات الديبلوماسية والتنسيقية واستعادت جثمان عريف في مخابرات الجيش لحقه مواطنون له من الرمل من آل جعفر الى دمشق، حيث كان يزور ووالدته مقام السيدة زينب، وهناك اردوه بعدة طلقات قاتلة ثأرا لمقتل قريب لهم.

وقالت والدة العريف الضحية علي ماجد القاق ان ولدها الذي كان باللباس العسكري سقط غدرا امام ناظريها، اما الوالد ماجد القاق فقد سلم امره لله وللقضاء اللبناني.

الى ذلك وفي بلدة العين ـ بعلبك، انفجرت صباحا عبوة ناسفة في سيارة نائب رئيس البلدية خالد حوري ما تسبب في مقتله وجرح شقيقه محمود.

زكريا ناصر الدين رئيس بلدية العين قال انه لا يستطيع استباق التحقيق، لكن ما يعرفه هو أنه لا اعداء لنائبه الضحية، وتبين ان خالد حوري من كوادر الحزب الشيوعي اللبناني.