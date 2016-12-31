بيروت ـ أحمد منصور

انتقد الوزير السابق فيصل كرامي رئيس الحكومة سعد الحرير، معتبرا انه وصل الى السلطة ضعيفا، وانه قدم تنازلات لهذه الحكومة من رصيد الطائفة السنية، وقال كرامي لصحيفة «السفير»: «لقد تعلمت من والدي، رحمه الله، أن من يدق بابنا ندق بابه، ومن يتطلع بنا بـ «عين» نتطلع به بـ «عينين»، والرئيس الحريري لم يدق بابنا، ولم ينظر إلينا ولم يعترف بوجودنا، وهو عندما يكون ضعيفا يحتمي بمكونات طائفته، وعندما يرتاح يتخلى عن الجميع ويرتمي بأحضان القوى التي تؤمن له مصالحه، لذلك فإن العلاقة السياسية معه مقطوعة تماما.

ويرى كرامي أن هذه الحكومة هي الأولى منذ عهد الاستقلال التي لا يشكلها رئيسها، حيث شاهدنا انها تشكلت بالتشاور بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، وان هناك «فيتوات» وضعت على أسماء ورفعت عن أسماء من دون ان يكون للحريري اي علاقة او اي رأي.

كما ان هذه الحكومة هي الأضعف سنيا منذ الاستقلال ـ يضيف كرامي ـ «ففيها رئيس حكومة برتبة وزير جرى تعيينه مثل سائر الوزراء، أما الحقائب فلم تكن على مستوى الآمال، وجاءت حصة طرابلس التي تمثل الثقل السني الأول في لبنان ضعيفة جدا، مع احترامنا للوزير محمد كبارة الذي لا يخالفنا الرأي، بأن طرابلس تستاهل أكثر من وزير، ووزارة أهم من وزارة العمل، وهذا يدل على استخفاف يظهر المدينة بأنها تابعة لمرجعية في بيروت، وهي مرجعية لا تستطيع تحصيل حقوقها، فكيف لها أن تحصّل حقوق طرابلس».

وينتقد كرامي استئثار الرئيس الحريري بكل المقاعد الوزارية وإقصاءه كل القوى السنية الأخرى، على حد قوله.