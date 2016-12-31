قال وزير البيئة طارق الخطيب ان أولى أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة سيكون انجاز موازنة 2017، ثم قانون الانتخابات، وإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي معالجة المشاكل الحياتية للمواطنين من كهرباء وماء، ومشكلة المشاكل التي هي الفساد.

وأضاف لإذاعة «صوت لبنان» ان انطلاق الإدارة يتطلب إحداث تعيينات على مستوى المديرين العامين، اما عن موضوع النفايات فقد باشرنا المعالجة، مشيرا الى شكاوى عديدة من العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ومن الموظفين جراء الروائح المنبعثة من مطمر «الكوستا برافا» المجاور للمطار، وأشار الى حل مستدام للنفايات.