بيروت: كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن «وسيط لبناني جديد وجدي يقوم بعمل شاق في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش»، وامل ان يحقق شيئا ما قياسا بحجم ما يبذله من جهد وما يكلف به من مهمات، لان هذا الملف لن يترك حتى نصل الى خواتيمه التي نريدها».

وتناول في حديث الى «lbci» ما آل اليه ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» وقال: من المؤكد اننا مصرون على انهائه كما نتمنى، مع العلم انني اعد اهاليهم وهم يعرفون ان هذا الملف غير متروك حتى الوصول الى خواتيمه، وقد طال الوقت الذي بات عنصرا ضاغطا على الجميع علينا وعليهم، وان شاء الله سنصل الى الخواتيم المقبولة منا».