بيروت - يوسف دياب

علّق وزير الداخلية نهاد المشنوق على إحباط المديرية العامة للأمن العام لمخطط إرهابي وتوقيف مشتبه بهما بالتعامل مع داعش احدهما لبناني يعمل في سوليدير، بالقول: «ان الأمن العام نفذ عملية استباقية أحبطت عملا إرهابيا»، مشيرا إلى أن الموقوفين أحيلا الى القضاء العسكري منذ أكثر من عشرة أيام.

وتبين أن عملية التوقيف حصلت في ١٠ من يناير، وقد أحيلا إلى المحكمة العسكرية في٢٥ من الشهر نفسه.

والموقوف من أهالي مدينة صيدا، اعترف بأن شخصا في مخيم عين الحلوة جنده لمصلحة التنظيم، وعلمت «الأنباء» أن الموقوف يدعى مصطفى الصفدي، وقد أوقف معه شخص فلسطيني ويجري البحث عن ثلاثة فلسطينيين آخرين.

والصفدي مسؤول عن مراقبة كاميرات شركة سوليدير في بيروت، وانه كان مكلفا بجمع معلومات عن مداخل ومخارج «بيت الوسط» منزل رئيس الحكومة سعد الحريري، فضلا عن جمع المعلومات عن مواكب الشخصيات والمواقع الاقتصادية والسياحية في وسط بيروت، وفق معلومات صحيفة «الأخبار».