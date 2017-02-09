بيروت ـ داود رمال

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء انه في صدد القيام بزيارة رسمية الى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في سياق استكمال الجولات التي قرر القيام بها الى مختلف الدول العربية بعد فترة الانقطاع بسبب الشغور الرئاسي.

وقدم الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء عرضا لأبرز المواضيع التي أثارها مع الموفدين العرب والاجانب الذين زاروا لبنان مؤخرا، حيث تم تناول موضوع النازحين السوريين وتأثيرهم على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وعرض الرئيس عون على مجلس الوزراء نتائج المحادثات التي اجراها مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والتي تضمنت متابعة للمواضيع التي كان بحثها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال ان هناك الكثير من النقاط التي تم التداول فيها وقد بدأ تنفيذها لاسيما تعيين سفير جديد للملكة في لبنان وزيادة عدد رحلات الطيران السعودي الى لبنان وقدوم الرعايا السعوديين الى الربوع اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الوزراء متابعة كل هذه المواضيع مع نظرائهم السعوديين.

بدوره، تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضا لأبرز المواضيع التي بحثها مع الوزير السبهان، واكد ان العلاقات الثنائية اللبنانية ـ السعودية، متجهة الى مزيد من التفعيل والانفتاح، مثنيا على كلام رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق بين الوزراء المختصين لاسيما ان هناك اتفاقيات ثنائية يجب تفعيلها.

واعلن الرئيس الحريري انه سيصار الى انشاء لجنة مشتركة لبنانية ـ سعودية عليا كما هي الحال بين لبنان وعدد من الدول، وسيتم تفعيل اللجان المشتركة.

وتناول الرئيس الحريري موضوع النازحين السوريين وطلب من الوزراء المعنيين التنسيق مع وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لوضع المشاريع الضرورية لكل ما يتعلق بأوضاع النازحين بالتزامن مع مشاريع انمائية سيتم وضعها وتنفيذها في معظم المناطق.

بعدها بدأ وزير لمالية علي حسن خليل يعرض مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء.