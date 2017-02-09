بيروت ـ أحمد عزالدين

افتقد النواب ادارة الرئيس نبيه بري في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس لاول مرة منذ خمس سنوات، لكن ادارة نائب الرئيس فريد مكاري للجلسة لاقت ترحيب من حضر من وزراء ونواب.

وخلال الجلسة، اضطر النائب مكاري لمغادرة كرسي الرئاسة، فسلم الرئاسة الى مقرر هيئة مكتب المجلس عضو كتلة القوات اللبنانية انطوان زهرة الذي يلتقي مع مكاري على صرف النظر عن الترشح للانتخابات النيابية في الدورة المقبلة.

واعترض النائب د.احمد فتفت (المستقبل) داعيا الى ان يتسلم رئاسة الجلسة النائب الاكبر سنا بغياب الرئيس ونائبه حتى لا تصبح رئاسة المقرر سابقة، ورد النواب بأن مكاري اختار زهرة ليودع النيابة برئاسة هذه الجلسة، وقد تولى النائب هادي حبيش تصوير واقعة ترؤس زهرة للجلسة بواسطة الهاتف.

رئيس الحكومة سعد الحريري قال من جهته ان غياب بري لدواع صحية ترك فراغا، فيما اعاد نواب آخرون الفضل بترؤس مكاري ومن ثم زهرة الجلسة الى مرارة الرئيس بري التي تم استئصالها بواسطة المناظير.

الرئيس فؤاد السنيورة دعا الى عقد جلسات مناقشة اسبوعية للحكومة لكن اقتراحه سقط بسبب مخالفته للنظام الداخلي.

ولم يستطع النواب مناقشة اكثر من اربعة ملفات من اصل 16 ملفا يتضمنها جدول الاعمال.