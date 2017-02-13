بيروت ـ أحمد منصور

استنكر لقاء سيدة الجبل «ما صدر عن العماد عون بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، فقد أدلى بتصريح الى احدى محطات التلفزيون المصرية قال فيه ما حرفيته: «طالما هناك أراض لبنانية محتلة والجيش اللبناني ليس قويا كفاية ليحارب إسرائيل فسلاح حزب الله مهم وهو جزء اساسي من الدفاع عن لبنان ولا يتناقض مع مشروع الدولة».

وقال في بيان امس: «يعتبر اللقاء كلام رئيس الجمهورية مسيئا لعلاقات لبنان العربية والدولية لأنه يتناقض مع قراري مجلس الامن الدولي 1559 و1701، ومع المواقف العربية المعروفة من سلاح حزب الله ودوره في اكثر من دولة عربية».

وختم: «يدعو اللقاء الاحزاب والقوى السيادية التي أسهمت في وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية وانخرطت في تسوية سياسية مع فريقه الى إعلان تمايزها الواضح والصريح ورفضها للكلام الصادر عن رئيس الجمهورية».

ويضم لقاء سيدة الجبل الشخصيات المسيحية السياسية والدينية السيادية او القريبة من 14 آذار وبينهم د.فارس سعيد والمفكر السياسي سمير فرنجية.