قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله إن قانون الانتخابات النيابية على أساس النسبية يعطي لكل ذي حق حقه، معربا عن تأييد حزب الله للنسبية لحرصه على تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية.



جاء ذلك خلال كلمة نصر الله، التي ألقاها امس خلال حفل تأبين عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين عبيد، والذي أقيم في بعلبك.



وأشاد نصر الله، بحديث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول عدم اعتماد قانون يتم فيه إلغاء الأقليات، واصفا ما يحدث حاليا من نقاشات حول قانون الانتخابات النيابية بأنه «تضييع وقت وهذا خطر على البلد»، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها في البقاع اللبناني بشكل جدي، وبأن يتعامل الجيش والأجهزة الأمنية في معالجة الأمور في البقاع من ضمن القانون، وكذلك أن يتعاون أهل البقاع مع الدولة.



كما طالب الدولة بألا يقتصر دورها في البقاع على الأمن وإنما الإنماء أيضا، معلنا رفضه فرض أي ضرائب جديدة لأن غالبية الشعب اللبناني إما فقير أو تحت خط الفقر، - على حد وصفه -.