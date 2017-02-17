تصل زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبن إلى بيروت بعد أيام، وتلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.



وتأتي زيارة لوبن الى لبنان في ظل حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية.



ويرافق لوبن الى لبنان المحامي اللبناني ـ الفرنسي ايلي حاكم المقرب منها، وهو الذي نظم زيارتها ضمن حملتها الانتخابية.



وقد تستغل لوبن زيارتها لبنان لتحديد مواقفها الدولية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد والمسيحيين في لبنان والشرق والتنديد بالإسلام المتطرف وإرهاب «داعش».

وعلق رئيس اللقاء «الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط على حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «مرشحة اليمن في فرنسا مارين لوبن ستحط في ربوع لبنان. كم ستكون فرحة اللبنانيين «الأقحاح» كبيرة».