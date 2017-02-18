بيروت ـ اتحاد درويش

نظمت لجنة الأشغال والطاقة النيابية في مجلس النواب اللبناني ورشة عمل في مجلس النواب أمس بمشاركة وزيري المال والنفط.

وزير المالية على خليل اكد الانتهاء من وضع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، لافتا الى ان الأجواء السياسية المواتية ساهمت في تكثيف العمل. وقال: نحن في طور التحضير لقانون الصندوق السيادي الذي سيدير أموال النفط بشكل مؤقت بما يسمح بتخفيض الدين العام.

وزير النفط سيزار ابي خليل لفت بدوره الى انه بعد استكمال المنظومة التشريعية المالية ستتمكن الشركات النفطية من تقديم عروض المزايدة في مهلة أقصاها 15 سبتمبر المقبل.