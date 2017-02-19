جعجع يعتبر كلامه ناسفاً لكل أجواء الانفراج بيروت ـ عمر حبنجر

خيمت تصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على جلسة مجلس الوزراء، غروب يوم الجمعة، وأفضى النقاش حول ابعاد التعرض المستمر للدول العربية الخليجية الحاضنة للبنانيين، بمختلف اطيافهم والفئات، فيما يواصل الرئيس ميشال عون جولات تصحيح العلاقات معها، من الشوائب المعروفة والمعترف بخروجها من مألوف العلاقات التاريخية بين لبنان واشقائه.وطالت الجلسة لحدود ثلاث ساعات واستهلها رئيس الحكومة سعد الحريري بمداخلة قال فيها ان حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بعالمه العربي. غامزا بذلك من قناة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، دون ان يسميه، مؤكدا على صون العلاقات المميزة مع الدول الشقيقة.

ومن خارج مجلس الوزراء تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع، عبر وكالة الانباء المركزية، محذرا من الاسترسال في تعكير العلاقات مع الاشقاء.وقال جعجع ان كلام نصرالله يعرقل وينسف كل مناخات الانفراج التي وعد بها كل اللبنانيين، آسفا لهجوم الأمين العام، ما اعاد البلد الى نقطة الصفر.ويبدو ان استغلال اسرائيل لحديث الرئيس عون عن سلاح حزب الله، وتهديدات نصرالله لإسرائيل بلغ مداه بإرسالها رسالة إلى مجلس الامن، وإلى الأمين العام الجديد للامم المتحدة في 13 الجاري، تدعو فيه المجتمع الدولي الى الزام الحكومة اللبنانية ومؤسساتها بالتقيد الكامل بقرارات مجلس الأمن بما فيها نزع سلاح حزب الله، حيث اعتبر سفير إسرائيل ان هذه التصريحات تشكل خرقا للقرارين الدوليين 1701 و1559.أما تيار المستقبل فقد قرأ في خطاب نصرالله الأخير «محاولة لتخريب العلاقات اللبنانية ـ العربية ضمن حلقة من المسلسل الايراني الطويل» في إثارة الفتن في مجتمعات المنطقة.

من جهته، التيار الوطني الحر وعبر قناته «البرتقالية» وازى بين كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس، وبين بيان الرد عليه من قبل تيار المستقبل ليقول ان ثمة غالبية لبنانية تطرح السؤال: اين مصلحة لبنان كوطن واللبنانيين كشعب؟واضافت: يتبلور انطباع عام بأن هذه الغالبية تؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا هي في معادلة ان قوة لبنان تكمن في وحدته، وان حصانة لبنان القوي تكمن في سياسة اللااستقواء واللااستعداء، اللااستقواء يعني ألا يعمد اي شخص او جهة او مسؤول الى البرهان او التحليل او حتى مجرد التفكير في أنه يمكن له ان يستقوي على شريك له في الوطن، بجهة خارجية صديقة أو عدوة قريبة أو بعيدة، فما من حرب سياسية او ديبلوماسية او اقتصادية او أمنية او عسكرية، تشنها على لبنان اي جهة شرقية او غربية، يمكن ان تعود بأي نفع او مصلحة لأي لبناني، فكيف بالمقامرة على حرب اسرائيلية؟انتخابيا، نظم حزب الكتائب تظاهرة طلابية بمشاركة طلاب حزب الوطنيين الأحرار والحزب الشيوعي ومستقلين باتجاه ساحة البرلمان، للضغط على الطبقة السياسية الداعمة لقانون الستين الانتخابي سعيا لقانون جديد.

وجرى امس التداول بالمشروع الجديد للوزير جبران باسيل الذي يقسم الدوائر الانتخابية الى 14 دائرة كالآتي:الشمال: ثلاث دوائر في اولى تضم زغرتا، الكورة، البترون، بشرى والمنية الضنية، ثانية: طرابلس: وثالثة، عكار.محافظة جبل لبنان ثلاث دوائر ايضا: اولى تضم كسروان وجبيل وثانية المتن وبعبدا والثالثة عالية والشوف.محافظة البقاع ثلاث دوائر: الاولى تضم البقاع الشمالي (بعلبك ـ الهرمل) وثانية زحلة، وثالثة البقاع الغربي.محافظة الجنوب، ثلاث دوائر: الاولى تضم صيدا وجزين، وثانية الزهراني وصور، وثالثة النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاسبيا.

اما محافظة بيروت فقد قسمت الى دائرتين: الاولى تضم بيروت الاولى والثانية اي الاشرفية الرميل، الصيفي، المدور والمرفأ، والثانية تضم بيروت الثالثة، اي المزرعة، المصيطبة، راس بيروت ميناء الحصن، زقاق البلاط وعين المريسة.واستعان باسيل ببري وميقاتي وجاء طرحه مستقى من طرحي بري وميقاتي، اي نظام التأهيل في دورة اولى على اساس اكثري وكل عن طائفته، وثانية عن النسبية على مستوى المحافظات.وفي التأهيل كل طائفة تنتخب مرشحيها وفي الدورة الثانية الاحد التالي تجرى المنافسة على اساس النسبية.وذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الرئيس عون أبلغ زواره، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون 1960 النافذ الآن، الا بعد إدخال التعديلات الملائمة عليه، وقد تبلغ تيار المستقبل هذا الموقف، المشفوع بالتزام الرئيس في موقفه المعلن سابقا، لكنه ترك الخطوط مفتوحة عندما لم يشترط تعديلات محددة.لكن، وزير الدخلية نهاد المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ساعات من سفره إلى الخارج.

وبموجب هذا المرسوم يتعين اجراء الانتخابات في 21 مايو المقبل وارسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.ويتعين على رئيس الحكومة توقيع المرسوم وإحالته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اعلن مسبقا رفضه توقيع هذا المرسوم المبني على قانون انتخابات الستين، ما قد يؤدي إلى الفراغ.ويقول النائب هادي حبيش، عضو كتلة المستقبل ان بلوغ مجلس النواب مرحلة الفراغ يعني العودة إلى الانتخاب بقانون الستين المرفوض.

250 ألف دولار لكل من يعطي معلومات عن مصير العسكريين المخطوفين

بيروت: قرر مجلس الوزراء اللبناني، باقتراح من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تخصيص 250 ألف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش.