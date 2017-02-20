بيروت ـ أحمد منصور

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب «ان الوزارة وصلت الى مشارف الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية شاملة لحلول مستدامة لمشكلة النفايات، قائمة على اللامركزية بعودة هذا الملف الى اتحادات البلديات وللبلديات بإشراف ورعاية من وزارة البيئة». كلام الخطيب جاء خلال اللقاء التكريمي الذي أقامته على شرفه مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك.

ولفت الخطيب الى «ان الوزارة حاضرة لتقديم كل الاستشارات الفنية والبيئية والادارية للبلديات لكي تأخذ دورها»، وقال: «عندما ننجز الخطة سنعرضها على مجلس الوزراء، وعند نيلها الموافقة تبدأ الخطوات التنفيذية فيها ومن ثم نلتقي مع كل رؤساء الاتحادات والبلديات لنضع أنفسنا بتصرفهم من اجل ان نريح الشعب اللبناني من مشكلة النفايات».