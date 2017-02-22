بيروت - داود رمال

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع قانون الانتخابات النيابية واضح ومعروف، «ونحن ندعم هذا الموقف»، لافتا الى أن الرئيس عون، كما رئيس الحكومة سعد الحريري تجاوبا مع اقتراح وزراء «القوات اللبنانية» بأن يعقد مجلس الوزراء جلسات خاصة للبحث في القانون الانتخابي بعد الانتهاء من دراسة الموازنة.

موقف الوزير الرياشي جاء في أعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي تم خلاله عرض الأوضاع العامة في البلاد، والواقع الاعلامي المكتوب والمرئي والمسموع، وأوضاع تلفزيون لبنان والمؤسسات التابعة لوزارة الاعلام، كما تناول البحث الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وبعد اللقاء تحدث الرياشي للصحافيين فقال: «تشرفت بزيارة الرئيس لاستئذانه بالسفر الى مونتريال في كندا، وكانت مناسبة للتداول بمواضيع عدة. كما سلمته خلال الزيارة نسخة عن مشاريع القوانين التي رفعتها الى مجلس الوزراء لدعم الصحافة بشكل عام، والمطبوعة منها، بشكل محدد.

وكان الرئيس داعما ومشجعا لهذه المشاريع لان فيها دعما للصحافة التي هي العنوان الأساسي للبنان والعنوان الاستراتيجي للديموقراطية، لافتا الى انه سيتحدث بها مع على هامش جلسة الموازنة كي توضع في اسرع وقت على جدول الاعمال، وتحال الى مجلس النواب.

وأشار الى انه بصدد اعداد كامل لإنجاز ملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان في اسرع وقت، وهذا المجلس يهتم بنهضة التلفزيون، ويجب أن يكون الأمر قد انتهى في العاشر من آذار كحد اقصى، وشربنا البحر ولم نغص بيومين إضافيين. وتلفزيون لبنان سيكون، مميزا ومتمايزا عن غيره من التلفزيونات مع مجلس إدارة جديد وفاعل ونشيط ومتحرك.

ونقل الوزير عن الرئيس عون أنه ماض حتى النهاية في إنجاز قانون انتخابي جديد، يراعي التعبير عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي المتعدد والمتنوع لأن لا قيمة للبنان إلا في بعده الذي عبر عنه قداسة الحبر الراحل البابا يوحنا بولس الثاني بكلمتين: دور ورسالة.

وكان الرأي متفقا على ان اللبنانيين لمسوا لمس اليد استتباب النظام والأمن الداخلي وبداية تحريك عجلة الدولة في كل الاتجاهات التي تخدم الناس انطلاقا من حركة مكافحة الفساد وانتظام المسارات في كل الدوائر الرسمية».