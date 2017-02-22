اعرب د. جيلبير المجبر، عن حبه وارتباطه بالكويت وشعبها، وقال «هي دولة حبيبة عزيزة على قلبي وقريبة مني. هي ارض خيرة تعطي المحبة وتحضن كل من يطأ ترابها».

واضاف على هامش زيارته البلاد: «اراها عروس الخليج، اراها نجمة متلألئة في السماء». ومضى قائلا: «نعم يا كويت اراك البلد الآمن والصدر الواسع والارض الخيرة والشعب الطيب، نعم اراك دولة الكرم والجود والمروءة».

ونوه بالديموقراطية وحرية التعبير اللتين تعتبران أساسا مهما للثقافة الكويتية.

واشاد بالمجتمع الكويتي باعتباره «مجتمعا متفتحا متقبلا للثقافات المحيطة من حوله»، وكذلك بكيفية تعامله مع كل الجاليات وكأنهم إخوة دون تفرقة ولا تمييز بينهم، حيث يعيش أبناء هذه الجاليات بكرامة وعزة. وهم بدورهم يكنون كل الولاء والانتماء لهذه الارض الطيبة.

ووصف المجبر الكويت بـ«كتلة الحب ومرتع الامن والامان» لكل المقيمين على ارضها، وخاصة الجالية اللبنانية التي تعامل بكل محبة وتقدير وكرم.