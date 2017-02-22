استنكر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان "تهجمات" أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله على السعودية والإمارات، وطالب الدولة والحكومة الجديدة بأن "تتبنى لواء الدفاع عن علاقتنا الخارجية، كما تتبنى الرد على التهديدات العدوة للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية".

وقال سليمان في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء :"علاقتنا مع دول الخليج هي عامل أساسي في الصمود ضد إسرائيل ومواجهتها".

وأضاف :"من مقومات هذا الصمود هم أبناؤنا بالخليج، الذين يعملون هناك، ولولا هؤلاء، لما استطاع لبنان أن يصمد على مر عشرات السنين التي مر بها من الاضطرابات والاهتزازات".

ورأى سليمان، الذي كان أيضا قائدا للجيش لمدة تسع سنوات تقريبا، أن قتال حزب الله في سورية "لم يشرعه أي أحد، بل تم تشريع المقاومة ضد إسرائيل،وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ... عندما ذهب (حزب الله) إلى سورية بسلاحه وقدراته، سقطت المعادلة".