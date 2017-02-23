يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) زيارة رسمية الى لبنان اليوم الخميس بحيث يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ويرافقه وفد رفيع المستوى، ويقام له حفل استقبال رسمي عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، يليه محادثات ثنائية مع الرئيس العماد ميشال عون وموسعة ومؤتمر صحافي مشترك ويقيم الرئيس عون مأدبة عشاء على شرف الرئيس الضيف يحضرها كبار اركان الدولة.

وتكتسب زيارة الرئيس الفلسطيني اهمية كبرى في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تشهدها المنطقة، وهي زيارة تأتي بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية والفلسطينية ولتكثيف التعاون المشترك والتنسيق وبحث الأوضاع في مخيمات اللاجئين بهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان.