بيروت ـ خلدون قواص

أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان تيار المستقبل يريد ان يكون هناك قانون جديد للانتخابات في لبنان في الموعد الذي يحدده القانون، وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مسار الأمور واضح اليوم بأنه لا تزال هناك تعقيدات، وتناقضات في بعض الطروحات، ولكن كذلك هناك نوع من توافق وان كان يخرق في بعض الاحيان من بعض الاطراف، لكن استطيع القول ان هناك توافقا بين الجميع لحتمية الوصول الى اتفاق حول قانون جديد، واعتقد بأن الصيغة التي اصبحت الأكثر نضوجا هي صيغة المختلط،

.نحن نريد ان يكون هناك قانون عصري، قانون يراعي الجميع، قانون يفهمه الناس ويستطيعوا ان ينتخبوا على اساسه، قانون لا يقصي أحدا ولا يلغي أحدا، هذه الأمور او الثوابت التي تحكم عملنا نحن ومواقفنا من أية طروحات تطرح علينا، نقول بأننا جاهزون للنقاش، منفتحون على كل نقاش، ونريد أن نصل إلى اتفاق، وان شاء الله بوقت ليس بعيدا نتمكن فعلا بالوصول إلى هذا الاتفاق وتكون هناك انتخابات، لان الانتخابات النيابية أمر أساسي، تجديد الحياة السياسية، لأن الانتخابات هي السبيل الذي يسمح للجميع بقول ما يريد قوله في صندوق الاقتراع، وبالتالي اجراء الانتخابات في موعدها يعني عدم اقصاء الناس عن ممارسة الحياة السياسية والديموقراطية، وهذا أمر نحرص عليه جيدا.