أشارت مصادر مطلعة إلى زيارة غير عادية لقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل على رأس وفد من الجنرالات الكبار في الجيش الاميركي المكلفين مختلف وجوه التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي وبرامج المساعدات والهبات والتي تم ارساؤها حسب الحاجات التي حددتها قيادة الجيش اللبناني وفق الخطة الخمسية الجاري تنفيذها منذ العام 2013.

وقالت صحيفة «الجمهورية» إن الوفد سيبحث في انعكاسات الحرب السورية على لبنان والمنطقة، وفي التطورات على الحدود اللبنانية - السورية حيث يواجه الجيش المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي تعزيز قدراته بما يحتاجه من اسلحة تؤهله للمواجهة الصعبة في المناطق الشاسعة الوعرة، كذلك بالنسبة الى المواجهة مع الارهاب التي تخطت حدود لبنان والمنطقة الى العالم.