بيروت - خلدون قواص

أشاد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بالمملكة العربية السعودية في سياستها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعاونه مع إخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي وبقية الدول العربية للحفاظ على الأمن الاقليمي للوطن العربي.



وبارك المفتي دريان في رحاب دار الفتوى ما قامت به المملكة العربية السعودية عبر القائم بأعمال سفارتها في لبنان وليد البخاري بتقديم هبة مالية كريمة قيمتها مليون دولار الى جمعية المقاصد تسلمها رئيسها أمين الداعوق مخصصة في المجال الصحي ولدعمها في استمرار رسالتها التربوية والصحية والاجتماعية والدينية، ولتنمية وتعزيز مواردها البشرية والعاملين فيها، والنهوض بها وتمكينها من القيام بمختلف النشاطات التي تقوم بها لخدمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة.



وأكد المفتي دريان أن المملكة العربية السعودية لم تتوقف يوما عن دعم لبنان الدولة ومؤسساتها ودعم المؤسسات الاهلية العاملة لخدمة كل اللبنانيين في شتى المجالات واليوم تأتي هذه المكرمة للمقاصد من ضمن سلسلة المكرمات والمساعدات السخية التي قدمتها وتقدمها السعودية لمساعدة لبنان لتعزيز صمودهم ومثابرتهم في العمل الخيري والتنموي.



وشكر رئيس المقاصد أمين الداعوق المملكة العربية السعودية على هذه المكرمة لدعم المؤسسات الأهلية في لبنان.