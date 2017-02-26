بيروت: أكد رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك ان المؤسسة العسكرية باتت متماسكة اكثر من اي وقت مضى ومنيعة بوجه التحديات.

ورد اللواء ملاك الفضل في ذلك الى التفاف اللبنانيين حول الجيش، مشيرا الى ان ما حققته من إنجازات كبيرة، في حماية الحدود الجنوبية والشرقية من العدو الإسرائيلي والإرهاب جنب لبنان الصراعات الإقليمية.

ودعا ملاك خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في جبل لبنان العسكريين إلى مزيد من اليقظة والاستعداد للدفاع عن الوطن، مع توفير المناخ الأمني اللازم لإجراء الاستحقاقات الوطنية.