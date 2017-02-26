تابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءاته واستقبالاته في بيروت، وقد استقبل امس الأول في مقر اقامته في فندق «الحبتور» في سن الفيل رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع.



وقال جعجع بعد اللقاء: إن طابع الزيارة رسمي، وقد كان الجانب غير الرسمي طاغيا باعتبار ان الرئيس عباس هو صديق، وانا لا أعرف كيف نشأت هذه الصداقة بيننا.



فهناك بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها في الحياة، ربما صداقتنا نشأت جراء التناغم في المواقف أو التواصل المستمر.



وأضاف جعجع: لقد أجرينا جولة أفق واسعة بدأت بلبنان ففلسطين وصولا الى الوضع المؤسف في سورية الذي يدمي القلوب، فضلا عن وضع المنطقة ككل.



وقال جعجع: لسوء حظ فلسطين نشأت مجموعة قضايا او بالأحرى مآس بدءا من العام 2010 حتى اليوم، ازاحت كل الاهتمام عن القضية الفلسطينية، ودفعت بالاهتمام العربي والغربي والدولي باتجاه القضايا الأخرى، واذا نظرنا الى حصيلة حجم الدمار والخسائر الحاصلة في سورية لوجدنا ان عدد ضحايا الحرب السورية في السنوات الست الأخيرة، بات يفوق عدد الشهداء في الصراعات العربية ـ الإسرائيلية، على مدى سبعة عقود.